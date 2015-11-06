焦点：移民涌入对欧洲国家是利是弊？ 因国而异

路透伦敦11月5日 （记者 Jeremy Gaunt） - 大量移民和难民涌入将对欧洲经济产生怎样的影响？欧盟委员会和欧洲复兴开发银行（EBRD）周四给出了不同的预测。

欧盟委员会在其最新经济预测中称，移民涌入将刺激产出并改善公共财政。欧洲复兴开发银行报告中则指出，移民涌入已对经济构成冲击。

这两种结论似乎看起来截然相反，但其实未必如此。这两家机构此项研究的对象是移民流入路线上不同类型的两种国家。

欧盟委员会研究的是可能接收移民成为劳动力的国家；而欧洲复兴开发银行研究的则是移民过境的国家，或欧盟以外的国家。

欧盟委员会称，如果移民具备熟练技能，则2017年欧盟28国的GDP总值将因此提升逾0.25%；若移民不具备熟练技能，则GDP可因移民提升0.18%左右。

欧洲复兴开发银行则下调对克罗地亚、匈牙利、斯洛文尼亚和希腊的经济增长预测。这些国家是叙利亚、伊拉克和阿富汗移民进入欧洲的过境国。

欧洲复兴开发银行还谈到移民流动对非欧盟国家土耳其的严重经济冲击。土耳其有许多来自叙利亚的难民，他们或是留在土耳其，或是继续前往其他国家。

并非所有对经济的冲击都缘于移民，但过境国确实承担了难民营、安全和运输方面的支出，却得不到新增劳动力的益处。一些难民过境国因此寻求欧盟援助。

**移民流入的益处**

据伦敦大学学院以及经济合作与发展组织（OECD）的研究，对移民接收国来说，一波新的劳动力流入可带来益处。

伦敦大学学院2014年研究发现，进入英国的欧洲移民在2001年至2011年对英国公共财政的贡献超过200亿英镑（305.7亿美元）。

该研究并称，移民给英国带来了所谓的“生产性人力资本”，称这些人力资本如果英国自己培养需投入庞大的教育支出。

经合组织的报告则范围更广。该组织同在2014年发布的报告称，移民对就业市场作出了重要贡献，对税收和社会所作贡献超过了他们个人得到的利益。

但经合组织称，尽管移民流入可能提振整体经济，但未必能提升所有人的富裕程度。

“几乎不用怀疑，移民能扩充劳动力队伍，总体GDP可望得到提升，”该报告称，“但涉及人均GDP增长，情况就不那么明朗了。”

不过由于这两项研究报告是2014年发布的，都未能涵盖欧洲目前的移民形势。今年已有逾76万人穿越地中海前往欧盟国家，联合国周四称，预计冬季每天将有5,000人左右取道土耳其进入欧盟。（完）