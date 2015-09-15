欧盟国家在难民问题上陷入僵局

路透布鲁塞尔9月14日 （记者 Alastair Macdonald/Francesco Guarascio） - 欧盟国家官员周一在分摊难民一事上未能打破僵局，为究竟会得出什么样的最终方案留下疑问。

对于欧盟执委会提出的分摊12万难民的方案，东欧国家坚决反对，这令德国和法国推动达成协议的努力受阻。

与会的各国内政部长们经过六个小时的辩论后未能作出决定，他们表示希望在10月8日的再一次会议上能够达成安置难民的协议。

“我们没有找到我们想要的方案。”欧盟移民事务专员阿兰姆普洛斯（Dimitris Avramopoulos）对记者称。“大多数成员国准备继续推进，但并非所有成员国。”

但与会的部长们就增加人力和资源保护外部边境、向联合国难民机构、土耳其及其他接收叙利亚难民的国家提供援助达成了共识。

他们还同意尽快敲定民众通常情况下无权避难的“安全国家”的名单。

“配额制度并非解决方案，”斯洛伐克内政部长Robert Kalinak在抵达会场参加会议时说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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