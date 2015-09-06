芬兰总理称将提供自己的房子给难民住

2015年9月5日在坎培尔拍到的芬兰总理席比拉房屋的图片。 REUTERS/Timo Heikkala/Lehtikuva

路透赫尔辛基9月5日 - 身为百万富翁的芬兰总理席比拉（Juha Sipila）周六称，将会把自己位于芬兰北部的房子提供给难民居住。

席比拉称，寻求庇护的难民从2016年初开始可住在他位于坎培尔（Kempele）的家中。席比拉曾在电信企业担任高管。目前大量移民涌入欧洲，其中的多数来自叙利亚，欧洲各国领导人在应对移民政策问题上难以达成一致。

席比拉称，其在坎培尔的房子目前很少居住。他本人在首都赫尔辛基附近另有一处房子，且目前作为其官方住所。

“我们都应对着镜子自问，我们该如何帮忙，”他在接受芬兰国家电视台YLE采访时说。

席比拉是在民众对在一些城镇开放难民接收中心表示抗议的情况下发表此番言论的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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