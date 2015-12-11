11月抵达希腊的移民人数大幅下降--Frontex

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透布鲁塞尔12月11日 - 欧盟边防署（FRONTEX）一位发言人周五称，上个月抵达希腊的非常规移民数量大幅下滑，可能不足10万人，不到10月人数的一半。
这位发言人强调数据尚未完全整理好。她指出，10月抵达的人数超过20万，气候恶化似乎导致人数减少。
她表示，确认趋势还为时尚早；欧盟与土耳其在11月底签署协议，试图限制离开土耳其的移民数量。
11月最后一周抵达希腊的人数略多于5,000。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
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路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。