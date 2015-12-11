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时事要闻 | 2015年 12月 11日 星期五 17:41 BJT

11月抵达希腊的移民人数大幅下降--Frontex

路透布鲁塞尔12月11日 - 欧盟边防署（FRONTEX）一位发言人周五称，上个月抵达希腊的非常规移民数量大幅下滑，可能不足10万人，不到10月人数的一半。

这位发言人强调数据尚未完全整理好。她指出，10月抵达的人数超过20万，气候恶化似乎导致人数减少。

她表示，确认趋势还为时尚早；欧盟与土耳其在11月底签署协议，试图限制离开土耳其的移民数量。

11月最后一周抵达希腊的人数略多于5,000。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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