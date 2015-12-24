德国对难民危机进行人道主义回应 助长非法移民流向欧洲--捷克总理

路透柏林12月23日 - 德国报纸《南德意志报》周三援引捷克总理索博特卡（Bohuslav Sobotka）称，德国对难民危机进行人道主义回应，这助长了非法移民流向欧洲。

据联合国，今年进入欧盟的移民和难民约有100万，其中很多人是为了逃离中东、亚洲和非洲的战火和贫困。大量难民涌入导致欧盟内部东欧和西欧的成员国间出现裂痕，双方在如何应对危机上看法不同。

捷克、斯洛伐克和匈牙利率先反对在欧盟成员国之间重新分配寻求庇护者的强制性配额。许多难民经过这三个国家前往更远的欧洲国家，但少有难民愿意在这些国家定居。

“德国暂时优先考虑该危机的人道主义方面，而非安全问题，”索博特卡接受《南德意志报》采访时表示。

“德国发出了一种信号，这在中东和北非的许多地方可以看到和听到，”他说道。“这助长了非法移民流向欧洲。很不幸，这点无法否认。”（完）