德国对难民危机进行人道主义回应 助长非法移民流向欧洲--捷克总理

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月24日 - 德国报纸《南德意志报》周三援引捷克总理索博特卡（Bohuslav Sobotka）称，德国对难民危机进行人道主义回应，这助长了非法移民流向欧洲。
据联合国，今年进入欧盟的移民和难民约有100万，其中很多人是为了逃离中东、亚洲和非洲的战火和贫困。大量难民涌入导致欧盟内部东欧和西欧的成员国间出现裂痕，双方在如何应对危机上看法不同。
捷克、斯洛伐克和匈牙利率先反对在欧盟成员国之间重新分配寻求庇护者的强制性配额。许多难民经过这三个国家前往更远的欧洲国家，但少有难民愿意在这些国家定居。
“德国暂时优先考虑该危机的人道主义方面，而非安全问题，”索博特卡接受《南德意志报》采访时表示。
“德国发出了一种信号，这在中东和北非的许多地方可以看到和听到，”他说道。“这助长了非法移民流向欧洲。很不幸，这点无法否认。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。