德国经济：移民将令2016年GDP增幅提高0.25个百分点--智库DIW

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林9月16日 - 德国智库DIW周三称，2016年经济增速或比没有移民流入的情况下高出0.25个百分点。
DIW分析师Ferdinand Fichtner对路透称，额外的经济增长来自有关部门在移民安置、就学和归化费用导致的公共支出增加，提高国内生产总值(GDP)中的政府支出。
他还表示，民间消费可能也会增加，因难民可能把大部分经济补助用于采购个人必需品。
Fichtner称，移民涌入对经济的提振作用首先会体现在明年的GDP数据中。
DIW仍然预计，今年德国经济增长1.8%，明年增长1.9%，即便中国、巴西和俄罗斯等市场疲软。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”