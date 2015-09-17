德国经济：移民将令2016年GDP增幅提高0.25个百分点--智库DIW

路透柏林9月16日 - 德国智库DIW周三称，2016年经济增速或比没有移民流入的情况下高出0.25个百分点。

DIW分析师Ferdinand Fichtner对路透称，额外的经济增长来自有关部门在移民安置、就学和归化费用导致的公共支出增加，提高国内生产总值(GDP)中的政府支出。

他还表示，民间消费可能也会增加，因难民可能把大部分经济补助用于采购个人必需品。

Fichtner称，移民涌入对经济的提振作用首先会体现在明年的GDP数据中。