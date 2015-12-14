默克尔欲“大幅减少”进入德国的难民数量

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透德国卡尔斯鲁厄12月13日 - 德国总理默克尔周日称，想要“大幅减少”进入德国的难民数量；这暗示默克尔在党代会前夕就党内对其开放性难民政策的批评采取了妥协。
默克尔所在的基督教民主联盟（CDU）党内向其施压，要求限制进入德国的难民人数，默克尔之前抵住了压力。今年进入德国的难民料超100万人。
“与此同时我们将民众的关切纳入考量，这意味着我们想要大幅减少进入我们国家的人数，”默克尔对德国公共广播联盟（ARD）表示。
默克尔称，“限制”一词将不会出现在CDU的主要决议中。CDU将于周一开始在德国南部城市卡尔斯鲁厄举行为期两天的党代会，会上将对主要决议展开辩论。默克尔的支持率因对难民危机的处理而下降。
默克尔称，CDU内部广泛支持她减少难民数量的策略。
这一策略包括携手土耳其打击人口贩卖，改善土耳其、黎巴嫩和约旦的叙利亚难民营的条件，以及加强对欧洲边境的控制。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。