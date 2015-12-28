德国外长呼吁欧盟更好地管控边境

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透柏林12月26日 - 德国外长施泰因迈尔接受媒体采访时称，欧洲需要重新管控边境。此前有报导称，“伊斯兰国”武装分子手中有伪造的叙利亚护照。
今年，有逾100万难民进入德国，其中许多是为逃离中东的战火和暴力冲突。上月巴黎恐怖袭击事件发生后，关于难民中混有“伊斯兰国”武装分子的担忧与日俱增。
德国媒体周二援引巴伐利亚州内政部长的话称，持假叙利亚护照的难民在德国消失，有理由怀疑他们可能与“伊斯兰国”武装分子有联系。
施泰因迈尔警告称，不要把此类难民归为可疑的恐怖分子，许多武装分子来自欧洲。
“但不论如何，我们对出入欧洲的人员再次进行更多管控，这很重要。”施泰因迈尔在接受Funke Medien Group旗下媒体采访时称。
施泰因迈尔还称，欧盟委员会提议扩大欧盟边境管理机构Frontex的权力，欧盟还同意提供激励措施以促使土耳其协助抑制难民涌入，这些对于设置封锁以更好地管控边境很重要。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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