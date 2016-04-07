德国总统呼吁尽快让难民融入当地社会 防范极端主义崛起

路透柏林4月7日 - 德国总统高克周四称，德国务必在难民抵达后尽快将其融入德国社会，否则将面临政治与宗教极端主义有崛起的风险。

德国正在承受着二战以来欧洲最大难民危机的冲击。去年逾百万难民抵达德国，主要是逃离战争与贫困的叙利亚、阿富汗和伊拉克人。

高克称，其他国家的经验显示，切实有机会留下的新来者越快学会德语、越快找到工作，对大家就越好。

“否则，挫败感与厌倦感可能演变成暴力与犯罪，或者政治与宗教极端主义可能兴起，”高克在有关融合的演讲中表示。

作为德国总统，高克几乎没有实权，但他的话语在德国和其他地方有道德上的影响。

高克强调德国是“强大与稳定的”，并称即使难民融入会改变这个国家，“德国仍将坚持自己的原则”。

“我们可以缔造这样一个社会，在这里，重要的不是一个人来自哪里，而是这个人是谁以及这个人要去哪里，”他说道。（完）