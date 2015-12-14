默克尔欲“大幅减少”进入德国的难民数量

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德国卡尔斯鲁厄12月13日 - 德国总理默克尔周日称，想要“大幅减少”进入德国的难民数量；这暗示默克尔在党代会前夕就党内对其开放性难民政策的批评采取了妥协。
默克尔所在的基督教民主联盟（CDU）党内向其施压，要求限制进入德国的难民人数，默克尔之前抵住了压力。今年进入德国的难民料超100万人。
“与此同时我们将民众的关切纳入考量，这意味着我们想要大幅减少进入我们国家的人数，”默克尔对德国公共广播联盟（ARD）表示。
默克尔称，“限制”一词将不会出现在CDU的主要决议中。CDU将于周一开始在德国南部城市卡尔斯鲁厄举行为期两天的党代会，会上将对主要决议展开辩论。默克尔的支持率因对难民危机的处理而下降。
默克尔称，CDU内部广泛支持她减少难民数量的策略。
这一策略包括携手土耳其打击人口贩卖，改善土耳其、黎巴嫩和约旦的叙利亚难民营的条件，以及加强对欧洲边境的控制。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
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