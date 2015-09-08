难民潮汹涌而至 德国呼吁欧洲伙伴国共同安置难民

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林/慕尼黑9月7日 - 面对汹涌而至的难民潮，德国周一呼吁欧洲伙伴国也接收更多难民。

周末有2万难民从匈牙利坐火车、巴士甚至徒步进入德国。德国总理默克尔称难民潮“惊人”，并努力安抚德国民众，称难民危机是可控的。

“我很高兴，德国成为一个让许多德国以外的人寄托希望的国家。”默克尔在柏林的新闻发布会上称。

但默克尔及副总理加布里尔（Sigmar Gabriel）在传递乐观信息的同时，也向抵制德法及欧盟推动的安置难民配额计划的欧盟伙伴国发出警示。

“有人说这与他们无关，这在我看来是不可接受的，”默克尔说，“长期而言这是行不通的。这会带来后果，虽然我们并不希望如此。”

加布里尔称，如果东欧及欧盟其它地区的国家仍拒绝接受安置难民的公平配额，那么欧盟开放边境的机制将面临风险。

他说：“这会对欧洲造成重大政治打击，以及沉重经济打击，对那些现在不愿伸出援手的国家也是如此。”

路透目击者称，在匈牙利与塞尔维亚边境地区Roszke，约有300名难民冲破一难民营周边的警戒线，沿着机动车道向匈牙利首都布达佩斯方向行进。

警方与难民发生冲突，警方施放了胡椒喷雾，但仍无法阻止难民的步伐。（完）