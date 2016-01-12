默克尔称欧洲面对难民危机是脆弱的

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透柏林1月11日 - 德国总理默克尔周一称，面对难民危机欧洲是“脆弱的”，因欧洲对局势的控制没有达到原本希望的程度。
“现在突然间我们就面临着难民进入欧洲的挑战，我们是脆弱的，因为我们尚未拥有我们想要的那种秩序与控制度，”默克尔在一次商业活动中表示。
默克尔亦称，欧元与欧洲内部的自由流动“直接相关”，并称：“任何人都不应表现得好像尽管我们有统一货币，却无法轻易地自由跨境流动。”
默克尔称，如果各国不允许自由跨境，那欧洲单一市场将“严重受损”，这就意味着处于欧盟中心的德国应捍卫自由流动原则。
大量因战争和贫困而逃离中东和非洲的难民涌入欧洲，令欧盟疲于应对。德国接收了大部分难民，仅2015年就接收了逾百万难民。
一些申根国重新实施了边境管控，在欧盟成员国之间重新分配难民数额的努力也归失败。
默克尔称为保护申根区，有必要让欧盟的外部边境变得更安全。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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