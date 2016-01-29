四成德国人因难民政策希望总理默克尔辞职--民调（更新版）

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路透柏林1月29日 - 路透柏林1月29日 - 周五公布的一项民调显示，鉴于德国总理默克尔的难民政策，40%的德国人希望默克尔辞职；暗示德国人对她欢迎难民的态度越发不满。

默克尔去年年初的支持率还处于记录高位。默克尔近几个月越发孤立，因为她所在的保守派成员向她施压，要求她对避难申请者采取更严厉的态度，而欧洲盟友在难民问题上也故意拖延。

为了应对压力，默克尔所在的保守派及其执政盟友社会民主党周四同意收紧避难政策，在遏制移民流入问题上作出妥协。

这份民调由Insa为《焦点》(Focus)杂志进行，于1月22日至25日对2,047名德国人进行了调查。该民调还显示，另有45.2%的受访者认为默克尔的难民政策不能成为她辞职的缘由。这是调查机构首次询问选民默克尔是否应该辞职。

Elector Research Group周五公布的另外一项调查表明，默克尔所在的保守派支持率持稳于37%；去年9月的支持率为42%。社会民主党的支持率也持平于24%。（完）