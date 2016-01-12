默克尔称欧洲面对难民危机是脆弱的

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林1月11日 - 德国总理默克尔周一称，面对难民危机欧洲是“脆弱的”，因欧洲对局势的控制没有达到原本希望的程度。

“现在突然间我们就面临着难民进入欧洲的挑战，我们是脆弱的，因为我们尚未拥有我们想要的那种秩序与控制度，”默克尔在一次商业活动中表示。

默克尔亦称，欧元与欧洲内部的自由流动“直接相关”，并称：“任何人都不应表现得好像尽管我们有统一货币，却无法轻易地自由跨境流动。”

默克尔称，如果各国不允许自由跨境，那欧洲单一市场将“严重受损”，这就意味着处于欧盟中心的德国应扞卫自由流动原则。

大量因战争和贫困而逃离中东和非洲的难民涌入欧洲，令欧盟疲于应对。德国接收了大部分难民，仅2015年就接收了逾百万难民。

一些申根国重新实施了边境管控，在欧盟成员国之间重新分配难民数额的努力也归失败。

默克尔称为保护申根区，有必要让欧盟的外部边境变得更安全。（完）