默克尔称欧洲面对难民危机是脆弱的

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月11日 - 德国总理默克尔周一称，面对难民危机欧洲是“脆弱的”，因欧洲对局势的控制没有达到原本希望的程度。
“现在突然间我们就面临着难民进入欧洲的挑战，我们是脆弱的，因为我们尚未拥有我们想要的那种秩序与控制度，”默克尔在一次商业活动中表示。
默克尔亦称，欧元与欧洲内部的自由流动“直接相关”，并称：“任何人都不应表现得好像尽管我们有统一货币，却无法轻易地自由跨境流动。”
默克尔称，如果各国不允许自由跨境，那欧洲单一市场将“严重受损”，这就意味着处于欧盟中心的德国应扞卫自由流动原则。
大量因战争和贫困而逃离中东和非洲的难民涌入欧洲，令欧盟疲于应对。德国接收了大部分难民，仅2015年就接收了逾百万难民。
一些申根国重新实施了边境管控，在欧盟成员国之间重新分配难民数额的努力也归失败。
默克尔称为保护申根区，有必要让欧盟的外部边境变得更安全。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
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路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09