四成德国人因难民政策希望总理默克尔辞职--民调

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月29日 - 周五公布的一项民调显示，鉴于德国总理默克尔的难民政策，40%的德国人希望默克尔辞职。德国去年接纳了110万寻求避难的人。
该民调还显示，另有45.2%的受访者认为默克尔的难民政策不能成为她辞职的缘由。这份民调由Insa为《焦点》(Focus)杂志进行，于1月22日至25日对2,047名德国人进行了调查。(完)
编译：高良萍 发稿：王琛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
Kevin Hassett为美国企业研究院经济学家 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)