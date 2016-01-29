四成德国人因难民政策希望总理默克尔辞职--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林1月29日 - 周五公布的一项民调显示，鉴于德国总理默克尔的难民政策，40%的德国人希望默克尔辞职。德国去年接纳了110万寻求避难的人。

该民调还显示，另有45.2%的受访者认为默克尔的难民政策不能成为她辞职的缘由。这份民调由Insa为《焦点》(Focus)杂志进行，于1月22日至25日对2,047名德国人进行了调查。(完)