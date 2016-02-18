调查：四成德国经济学家认为难民涌入拖累德国经济

路透柏林2月17日 - 周四发布的一项调查显示，40%的德国经济学家认为涌入德国的大量难民是经济的拖累，只有23%的受访者认为难民对经济有益。

调查还显示，其他37%的受访者持不确定的看法。220名经济学教授参与了研究机构Ifo为《法兰克福汇报》进行的这项调查。

去年大约有110万难民进入德国，令德国总理默克尔领导的联合政府以及许多地方当局面临压力。

多数新来的难民来自叙利亚、伊拉克、阿富汗等战乱国家，他们多数不会说德语，缺少找到工作所需的资质。

政府数据显示，每名未就业的难民每年将消耗德国政府12,000欧元，仅有大约8%的难民能够在抵达德国后的当年找到工作。

德意志银行和德国经济研究所去年末发布的研究报告预测，如果难民融入劳动力市场，将会有益于经济。

调查显示，大约45%的受访经济学家称，政府应当发行新债来支付难民融入成本，36%的受访者则支持政府增税。（完）