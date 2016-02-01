默克尔称难民在战争结束后须回国

路透德国新勃兰登堡1月30日（记者 Andreas Rinke） - 德国总理默克尔周六试图平息对其难民政策日益高涨的批评之声，称一旦冲突结束，多数来自叙利亚和伊拉克的难民将会返回他们的国家。

尽管日益遭孤立，但默克尔抵制一些保守派要求对难民涌入设限或关闭德国边境的压力。

默克尔所在的保守党的支持率下滑，外界对德国如何让去年接收的110万难民融入当地社会的担忧与日俱增，元旦期间科隆发生的女性遭袭击事件也令犯罪和安全问题受到关注。

默克尔称，必须要强调的是，大多数难民仅被允许在有限的时期内逗留。

“我们要……告诉大家，这是临时居留身份，一旦叙利亚恢复和平，一旦伊拉克的‘伊斯兰国’被击败，我们希望你们带着你们获得的知识，回到你们的祖国。”默克尔在基民盟（CDU）的一个地区会议上说道。

默克尔称，1990年代从前南斯拉夫前往德国的70%的难民已经返回。（完）