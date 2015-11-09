德财长称德国接收难民的能力有限

路透柏林11月8日 - 德国财长朔伊布勒周日称，德国需向世界发出德国协助应对欧洲难民潮的能力正在达到极限的信息。

德国已经成为了吸引中东战乱地区民众寻求避难的一块磁石。该国预计今年将迎来80万至100万难民。

“我们需要向世界发出明确信息：我们非常愿意帮忙，我们展示了我们的诚意，但我们的能力也是有限的。”朔伊布勒在接受ARD电视台的采访中称。

难民涌入的速度和规模令德国本土社区面临压力，该国执政联盟内部在如何以最佳方式应对这场危机上存在分歧。

德国内政部长Thomas de Maiziere称，叙利亚难民今后会获得修改的难民身份，而且被禁止以此惠及家庭成员赴德团聚。他后来收回了该言论。

执政联盟中的社民党反对该提议。

朔伊布勒公开表示支持该提议，并称这是政府正在详细研究的一项提议。

“我认为这是一项必要的决定，我非常支持我们在执政联盟内就此达成共识。”他说道。（完）