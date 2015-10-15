默克尔称解决欧洲难民危机土耳其作用关键

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林10月15日 - 德国总理默克尔称，土耳其在解决应对欧洲难民危机的“历史性任务”中扮演关键角色，欧盟应采取更多行动来帮助土耳其应对大量难民涌入。
由于欧盟内部在应对大量难民涌入问题上分歧严重，取得非欧盟成员国土耳其的配合对解决该问题日渐重要。
默克尔在德国联邦议院发表演讲时称，欧洲需共同努力应对难民问题。
“毫无疑问土耳其在如今的局面中作用关键，”默克尔说道。“大多数难民是取道土耳其进入欧洲。不与土耳其合作，我们将无法管理和阻止难民潮。”
默克尔称，这包括在难民照顾、提供人道主义援助、协助保护边境和打击犯罪走私集团方面给予土耳其更多支持。
欧洲领导人周四在布鲁塞尔会晤，商讨应对欧洲难民危机的策略。议程包括加强与土耳其和叙利亚其他邻国的合作，以试图将数百万难民留在该地区。
默克尔亦计划周日出访土耳其，与土耳其总统埃尔多安和总理达乌特奥卢举行会谈。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。