默克尔称解决欧洲难民危机土耳其作用关键

路透柏林10月15日 - 德国总理默克尔称，土耳其在解决应对欧洲难民危机的“历史性任务”中扮演关键角色，欧盟应采取更多行动来帮助土耳其应对大量难民涌入。

由于欧盟内部在应对大量难民涌入问题上分歧严重，取得非欧盟成员国土耳其的配合对解决该问题日渐重要。

默克尔在德国联邦议院发表演讲时称，欧洲需共同努力应对难民问题。

“毫无疑问土耳其在如今的局面中作用关键，”默克尔说道。“大多数难民是取道土耳其进入欧洲。不与土耳其合作，我们将无法管理和阻止难民潮。”

默克尔称，这包括在难民照顾、提供人道主义援助、协助保护边境和打击犯罪走私集团方面给予土耳其更多支持。

欧洲领导人周四在布鲁塞尔会晤，商讨应对欧洲难民危机的策略。议程包括加强与土耳其和叙利亚其他邻国的合作，以试图将数百万难民留在该地区。

默克尔亦计划周日出访土耳其，与土耳其总统埃尔多安和总理达乌特奥卢举行会谈。（完）