高墙和暴力无法解决难民危机--欧盟专员

2015年9月16日在匈牙利与塞尔维亚边境拍到的一名翻过高墙的难民。 REUTERS/Marko Djurica

路透布达佩斯9月17日 - 欧盟移民事务专员阿夫拉莫普洛斯（Dimitris Avramopoulos）周四称，匈牙利在其与塞尔维亚接壤边境设置屏障的做法是一种临时手段，只能驱使难民进入其它国家并加剧紧张局势。

因难民在匈牙利新关闭的边境处与防暴警察发生冲突，匈牙利周三拘捕了29人，而且警方对难民动用了高压水枪和催泪瓦斯。

“大部分抵达欧洲的难民都是需要我们帮助的叙利亚人，” Dimitris Avramopoulos在与匈牙利外交部及内政部部长举行的联合记者会上说道。

“如果你是要逃离暴力和恐怖，那就没有翻不过的墙、没有越不过的海，”他说。“我们有为他们提供保护的道义责任。”

阿夫拉莫普洛斯敦促匈牙利继续与欧盟委员会合作，以找到通用且持久的解决方案。他还表示，暴力不是解决问题的方式。

匈牙利正计划延长其与罗马尼亚接壤以及部分与克罗地亚接壤边境的安全防线，称这是必要的措施，以保护欧盟的外部边境、及可自由通行的申根区域。

联合国秘书长潘基文已对匈牙利和塞尔维亚边境的难民和他们的遭遇表示震惊，警告称这些人应受到善待、他们的人权应得到尊重。

但匈牙利外长西雅尔多（Peter Szijjarto）就外界对匈牙利处理冲突的方式的批评进行了猛烈抨击。

“一些国际社会成员和一些国际媒体对昨天发生之事的解读实在匪夷所思、且令人震惊，”西雅尔多说道，但未特别指明。

西雅尔多称，欧盟的难民公共政策无法解决危机，中东、亚洲和非洲有数万人为逃离贫困、战乱和迫害而涌入欧洲大陆。

西雅尔多提出两个措施，匈牙利称之可解决难民危机的根源问题。

他称欧盟应立即建立常设武装以保卫希腊边境，而匈牙利对此可以警力、资金和部队的形式提供“大规模国家性支持”。

“应采用难民接收配额制，因为这是有用的，”他还称匈牙利也提议欧盟应接管土耳其、约旦、黎巴嫩和伊拉克难民营的资金管理，同时若有必要也应在那里设立新的难民营。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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