德国重新实施边境管制 应对难民潮

路透柏林/布鲁塞尔9月13日（记者Michelle Martin/Alastair Macdonald) - 面对汹涌而至的难民潮，德国承认几乎无力应对，并于周日重新实施边境管制措施。

德国宣布首先在与奥地利接壤的南部边境实施临时管制措施。自德国当局一周前向难民实际上开放德国边境以来，从该地进入德国的难民激增。

“此举目的是限制当前（难民）涌入德国的态势，让边境重回有序入境的状态，”德国内政部长德梅齐埃（Thomas de Maiziere）称。

欧洲申根国家相互开放边境是欧盟一体化的重要部分，但也可重新引入临时的边境管制措施。

“按照申根协议，人员自由流动是欧洲一体化的独特标志之一，”欧盟执委会在声明中称。“但另一方面是更好地合作管理我们的外部边境，更团结地应对这场难民危机。”

欧盟成员国的内政部长们周一将召开紧急会议，商讨分摊难民配额的提案。

欧盟国家代表在周日晚于布鲁塞尔的会议上未能打破僵局，部分东欧国家仍拒绝接受摊派的难民接收配额，理由是他们认为该方案会吸引更多难民涌入欧洲，从而破坏他们的一元化社会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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