土耳其不应成为难民“集中营”--总理

路透伊斯坦布尔10月19日（记者Nick Tattersall/Daren Butler） - 土耳其总理达武特奥卢周一表示，土耳其希望得到欧盟新的资助以阻止难民涌入欧洲，但土耳其自身不应变成难民“集中营”。

面临二战后最大规模移民潮的欧洲正在以提供金融援助和加速土耳其入欧进程为条件，诱使土耳其协助抑制难民潮。

土耳其将于11月1日举行大选，同属正义与发展党(AK Party)的总统埃尔多安和总理达武特奥卢都极力避免在处理与欧洲国家的关系上表现软弱，称欧盟在难民危机发生后才意识到土耳其的重要性，并称将在金援问题上坚守立场。

“我们不能接受‘我们已给了土耳其这些（帮助），土耳其也满足了，因此所有难民都可以呆在土耳其了’的想法，”达武特奥卢在接受土耳其Ahaber TV采访中说道。

“任何人都不应期望土耳其一国像集中营那样接纳所有难民。”

上周欧盟领导人在布鲁塞尔一场峰会上称，已与土耳其政府就难民问题“行动计划”达成一致，德国总理默克尔称已就金额为30亿欧元的资金进行了讨论。

但在与默克尔会晤一天后，达武特奥卢表示所讨论的资金可能出自“IPA”基金，而这笔资金早已指定给作为欧盟候选成员国的土耳其；土耳其政府则希望以每年评估的形式获得新的资金。

“30亿欧元的IPA基金已无需讨论，我们不能接受这个提议，”达武特奥卢称。（完）