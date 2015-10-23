瑞典料今年最多面临19万难民涌入 将收紧移民规定

路透斯德哥尔摩10月23日 - 瑞典政府和中右翼反对党周五就收紧移民规定达成协议。移民当局昨日预计，该国今年面临的难民数量可能最多达到创纪录的19万。

瑞典社会民主党和各反对党周五称，已达成有关协议，并将于当天晚些时候举行新闻发布会，但没有提供更多细节。

据一位了解谈判的知情人士称，协议包括推出三年期临时居留许可，并为一些群体制定例外规定，如带有孩子的家庭和无人陪伴的未成年人。

瑞典移民局发言人称，除极少数例外，所有获得瑞典庇护的人都将获得该国永久居留权。

瑞典移民局周四称，未来两年另需700亿瑞典克朗（83亿美元），且今年将有14万至19万难民寻求瑞典庇护。

瑞典财长安德森（Magdalena Andersson）称，需要全面削减开支并增加借贷来应对难民情势，而无论如何都要更长时间才能恢复公共财政收支的平衡。（完）