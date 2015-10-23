瑞典料今年最多面临19万难民涌入 将收紧移民规定

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透斯德哥尔摩10月23日 - 瑞典政府和中右翼反对党周五就收紧移民规定达成协议。移民当局昨日预计，该国今年面临的难民数量可能最多达到创纪录的19万。
瑞典社会民主党和各反对党周五称，已达成有关协议，并将于当天晚些时候举行新闻发布会，但没有提供更多细节。
据一位了解谈判的知情人士称，协议包括推出三年期临时居留许可，并为一些群体制定例外规定，如带有孩子的家庭和无人陪伴的未成年人。
瑞典移民局发言人称，除极少数例外，所有获得瑞典庇护的人都将获得该国永久居留权。
瑞典移民局周四称，未来两年另需700亿瑞典克朗（83亿美元），且今年将有14万至19万难民寻求瑞典庇护。
瑞典财长安德森（Magdalena Andersson）称，需要全面削减开支并增加借贷来应对难民情势，而无论如何都要更长时间才能恢复公共财政收支的平衡。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。