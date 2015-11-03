10月涌入欧洲的移民和难民规模创单月之最 几乎赶上去年全年水平

路透日内瓦11月2日（记者 Tom Miles/Marina Depetris） - 联合国难民署周一称，上月经海上进入欧洲的移民和难民人数大体与去年全年相仿。

联合国难民署发言人Adrian Edwards称，10月涌入欧洲的人数达到218,394，超过了9月的172,843。

“这令10月成为迄今进入欧洲人数最高的月份，规模大体等同于去年全年水平，”他说道。根据该机构数据，2014年经海上进入欧洲的移民和难民人数约为219,000。

在移民和难民抵达的高峰时期，10月20日单日抵达希腊海岸的人数为10,006。到欧洲的难民和移民的绝大多数经由土耳其到希腊，而非之前更普遍采取的经由利比亚抵达意大利的路线。

以国别来看，最大的移民和难民来源国为叙利亚，占整体抵达欧洲人数的53%，叙利亚内战令数以十万计的人口逃离家园。阿富汗难民人数居第二位，占18%。

移民专家曾预计随着冬季来临，选择危险的海上路线的人数将减少，但是仍不断有船只抵岸。（完）