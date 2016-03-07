欧盟领导人与土耳其总理周一会谈 期冀结束移民危机

路透布鲁塞尔3月7日 （记者 Alastair Macdonald/Francesco Guarascio） - 欧盟领导人周一将与土耳其总理达武特奥卢会谈，期冀结束引发欧洲产生分歧的移民危机，但必须寻求轻视欧盟人权观念的土耳其政府的支持，令欧盟领导人感到烦恼。

目前有成千上万希望进入德国的移民因边境关闭而滞留希腊，外交官们称，欧盟领导人与达武特奥卢的会谈将达成协议，正式关闭移民离开希腊前往巴尔干国家的通道，并承诺为希腊政府提供帮助，以及寻求土耳其保证在有北约海军支援的情况下封锁海域打击人口走私犯。

欧盟领导人可能会向达武特奥卢表达有关人权方面的关切，此前土耳其政府夺取了对一家报纸的控制权。但欧盟官员称，欧盟领导人也不希望在移民危机解决方案有望出现之际疏离土耳其。

欧盟领导人也将承诺为希腊提供帮助，以解决滞留希腊的移民的住所问题。

外交官称，欧盟除支持马其顿、奥地利和其他相关国家关闭希腊以北的边境通道之外，还将再次承诺重启在欧盟内部分配移民份额的计划。

一份欧盟协议草案将宣布“巴尔干西部通道关闭”，不过外交官称，草案可能进行许多修改。

北约周日称，一支新的海上力量已获准在土耳其和希腊海域执行任务。这可增强力量履行欧盟与土耳其的有关协议，将滞留在土耳其海域的移民以及抵达希腊岛屿但未能取得避难资格的移民送回土耳其。（完）