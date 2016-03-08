欧盟领导人欢迎土耳其接回移民的提议 协议细节尚待磋商

路透布鲁塞尔3月7日 （记者 Humeyra Pamuk/Gabriela Baczynska） - 土耳其周一称愿意接回经其境内前往欧洲的所有移民，欧盟领导人对此表示欢迎。作为交换，欧盟领导人原则上同意土耳其有关增加资金援助、加快入欧谈判以及提前给予免签证访欧资格的要求。

但关键细节仍有待磋商，欧盟领导人要求官员加紧工作，以便在计划3月17-18日召开的峰会上与土耳其达成一揽子协议。

德国总理默克尔与英国首相卡梅伦等称赞土耳其这个令人意外的提议，称这可能是结束欧洲移民危机的突破性进展。

土耳其总理达武特奥卢对欧盟领导人表示，土耳其愿意未来接回经其境内前往欧洲的所有移民，包括叙利亚难民以及在土耳其领海拦下的难民。

“采取这个改变局面的立场，实际上我们的目的是要遏制非法移民、打击人口走私犯并通过鼓励合法移民来帮助希望来欧洲的人，”达武特奥卢在峰会后对记者表示。

欧洲理事会主席图斯克称，这会向移民表明，寻求到欧洲改善生活的通道已经不存在。

“进入欧洲的不正常移民活动将结束，”图斯克在与达武特奥卢的联合记者会上表示。

默克尔称：“土耳其的提议是一个突破，若获实施，将打破进入欧洲的非法移民链条。”（完）