瑞典料今年最多面临19万难民涌入 将收紧移民规定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩10月23日 - 瑞典政府和中右翼反对党周五就收紧移民规定达成协议。移民当局昨日预计，该国今年面临的难民数量可能最多达到创纪录的19万。
瑞典社会民主党和各反对党周五称，已达成有关协议，并将于当天晚些时候举行新闻发布会，但没有提供更多细节。
据一位了解谈判的知情人士称，协议包括推出三年期临时居留许可，并为一些群体制定例外规定，如带有孩子的家庭和无人陪伴的未成年人。
瑞典移民局发言人称，除极少数例外，所有获得瑞典庇护的人都将获得该国永久居留权。
瑞典移民局周四称，未来两年另需700亿瑞典克朗（83亿美元），且今年将有14-19万难民寻求瑞典庇护。
瑞典财长安德森（Magdalena Andersson）称，需要全面削减开支并增加借贷来应对难民情势，而无论如何都要更长时间才能恢复公共财政收支的平衡。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”