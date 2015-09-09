联合国称今明两年预计最少有85万难民经地中海进入欧洲

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦9月8日 （记者 Stephanie Nebehay） - 联合国周二称，今明两年预计最少将有85万人通过地中海前往欧洲寻求庇护。该估计数字已显保守。

联合国难民署呼吁欧洲各国在避难政策上更紧密地协调，以应对不断增长的难民数量。

联合国难民署称，许多难民来自叙利亚，他们前往欧洲避难是因叙利亚战乱加剧以及因援助项目资金不足导致周边国家的难民处境恶化。

“联合国难民署预计2015年将有约40万难民通过地中海前往欧洲寻求国际庇护。2016年该数字或达45万或更多，”联合国难民署在一份呼吁文件中表示。

联合国难民署发言人威廉·斯宾德勒（William Spindler）称，今年已有36.6万名难民通过地中海抵达欧洲，已接近预测数字。最终难民总数将取决于难民是否会因天气渐冷、海上变得更危险而停止尝试避难旅途。

目前为止，难民数量似乎并未因天气渐冷而减少，德国宣布将放松对首次通过其他国家抵达欧盟的叙利亚难民的规定，许多难民似乎因此受到鼓舞。

联合国难民署称，周一难民抵达数量创下纪录，7,000名叙利亚难民抵达马其顿，另有三万人抵达希腊岛屿，大多数是在莱斯博斯岛上。

许多人首先到达希腊，之后通过巴尔干半岛北上至匈牙利，然后抵达德国。

“所以欧洲本周（有关难民）的讨论显然将面对更大的紧迫性，因为德国一个国家显然无法解决整个欧洲的问题，”联合国难民署发言人弗莱明（Melissa Fleming）在新闻发布会上表示。

联合国难民署高级专员安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）呼吁增加难民前赴欧洲的合法途径，譬如增加签证的数量，以及增加人们与亲属团聚的途径。

“我深信只要有合适的政策工具，难民问题会更容易管理，”他在巴黎的新闻发布会上表示。(完)