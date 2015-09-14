德国重新实施边境管制，应对难民潮

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林/布鲁塞尔9月13日 - 面对汹涌而至的难民潮，德国承认几乎无力应对，并于周日重新实施边境管制措施。
德国宣布首先在与奥地利接壤的南部边境实施临时管制措施。自德国当局一周前向难民实际上开放德国边境以来，从该地进入德国的难民激增。
“此举目的是限制当前（难民）涌入德国的态势，让边境重回有序入境的状态，”德国内政部长德梅齐埃（Thomas de Maiziere）称。
欧洲申根国家相互开放边境是欧盟一体化的重要部分，但也可重新引入临时的边境管制措施。
“按照申根协议，人员自由流动是欧洲一体化的独特标志之一，”欧盟执委会在声明中称。“但另一方面是更好地合作管理我们的外部边境，更团结地应对这场难民危机。”
欧盟成员国的内政部长们周一将召开紧急会议，商讨分摊难民配额的提案。
欧盟国家代表在周日晚于布鲁塞尔的会议上未能打破僵局，部分东欧国家仍拒绝接受摊派的难民接收配额，理由是他们认为该方案会吸引更多难民涌入欧洲，从而破坏他们的一元化社会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同