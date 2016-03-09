联合国及人权组织称欧盟与土耳其的难民协议或不合法

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/布鲁塞尔3月8日 - 联合国以及人权组织周二警告称，欧盟与土耳其有关难民的初步协议或不合法；协议约定土耳其同意接收前往欧洲的非常规移民，作为交换，欧盟将给予土耳其政治和经济方面的优待。
联合国难民高专格兰迪(Filippo Grandi)在欧洲议会上说道：“对于不顾国际法规定的难民保护措施、不分青红皂白将所有人从一国遣返至另一国的任何协议，我表示深切担忧。”
在他讲话的数小时前，欧盟领导人与土耳其总理达武特奥卢在布鲁塞尔达成初步协议，土方同意接收难民、欧盟则提供更多资金，作为交换，欧盟同意加快为土耳其提供访欧免签优惠，并加速迟迟未果的土耳其的入欧谈判。
国际特赦组织将大规模遣返难民的举动称为“对寻求避难权利的致命一击”。无国界医生组织称此举讽刺且不人道。
但达武特奥卢坚称这一初步协议不会对合法赴欧的叙利亚难民产生影响。
“此举旨在阻止非常规移民……以及在土耳其难民营中甄别出可被欧盟接受的叙利亚人……我们不会在法律层面上强迫任何人，”达武特奥卢在与希腊总理会谈时说。
欧盟执委会亦称这一为阻止中东和其它地区大批移民涌入欧洲的协议是足够合法的，协议将在下周最终敲定。
德国总理默克尔推动该协议的达成，称情势终于在朝正确的方向发展。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算