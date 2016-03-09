联合国及人权组织称欧盟与土耳其的难民协议或不合法

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦/布鲁塞尔3月8日 - 联合国以及人权组织周二警告称，欧盟与土耳其有关难民的初步协议或不合法；协议约定土耳其同意接收前往欧洲的非常规移民，作为交换，欧盟将给予土耳其政治和经济方面的优待。

联合国难民高专格兰迪(Filippo Grandi)在欧洲议会上说道：“对于不顾国际法规定的难民保护措施、不分青红皂白将所有人从一国遣返至另一国的任何协议，我表示深切担忧。”

在他讲话的数小时前，欧盟领导人与土耳其总理达武特奥卢在布鲁塞尔达成初步协议，土方同意接收难民、欧盟则提供更多资金，作为交换，欧盟同意加快为土耳其提供访欧免签优惠，并加速迟迟未果的土耳其的入欧谈判。

国际特赦组织将大规模遣返难民的举动称为“对寻求避难权利的致命一击”。无国界医生组织称此举讽刺且不人道。

但达武特奥卢坚称这一初步协议不会对合法赴欧的叙利亚难民产生影响。

“此举旨在阻止非常规移民……以及在土耳其难民营中甄别出可被欧盟接受的叙利亚人……我们不会在法律层面上强迫任何人，”达武特奥卢在与希腊总理会谈时说。

欧盟执委会亦称这一为阻止中东和其它地区大批移民涌入欧洲的协议是足够合法的，协议将在下周最终敲定。

德国总理默克尔推动该协议的达成，称情势终于在朝正确的方向发展。(完)