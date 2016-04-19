意大利总统称地中海发生移民船只倾覆悲剧 似已导致数百人死亡

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透罗马4月18日 - 意大利总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella）周一称，地中海发生的一场移民悲剧似乎已导致数百人死亡。
周一早些时候未经证实的媒体报导称，多艘船只试图前往欧洲时在埃及海岸附近倾覆，至多有400人遇难。
马塔雷拉在罗马的一次颁奖仪式上称，面对“另一场在地中海发生的、似乎已导致数百人死亡的悲剧”，欧洲需要进行反省。他没有提供更多细节。
意大利外长真蒂洛尼周一确认了大量移民在埃及水域丧生的报导，但他表示仍在等待获得更多细节。
意大利海岸警卫队周一早些时候称，他们对报导所称的灾难事故一无所知。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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