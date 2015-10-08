默克尔在闭门会议中抨击东欧政府拒绝接收难民--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔10月8日 - Politico网站周四报导称，德国总理默克尔抨击拒绝接收难民的东欧国家政府，称他们屈服于偏见、忽视自己的历史。
报导指出，默克尔在与右翼的欧洲人民党议员举行闭门会议时做出上述评论，她周三随后与法国总统奥朗德共同向欧洲议会发表演讲。
默克尔指责了匈牙利、捷克、斯洛伐克和一些波罗的海国家领导人在欧洲难民危机中的反应，但没有提到他们的名字，并称他们曾生活在栅栏里，应该更加清楚（帮助难民的意义）。
“我们东欧人--我自认也是一名东欧人，曾经清楚地知道孤立无济于事，”报导援引默克尔称。
“我们只建造栅栏并不能阻止难民……而且我在栅栏里生活的时间够长了。”
“认为自己活着看到冷战结束是幸运的人们，他们现在认为有人可以完全独立于全球化的某些特定发展之外。这种想法让我觉得很奇怪。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。