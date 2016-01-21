米利班德称全球需寻找应对难民危机的新途径

汤森路透基金会伦敦1月19日 - 英国前外交大臣、国际救援委员会（IRC）主席戴维·米利班德（David Miliband）周二称，难民危机将“持续下去”，全球需寻找新的应对途径。

米利班德称，全球危机的性质以及许多地区持久的不稳定局势意味着，难民经常在接纳国居住多年。

“旧有的难民救助模式，即难民获得国际社会提供的短期社会服务，等战争结束后返回家园，这种模式已经失效，因为现在难民离开自己国家的平均时间达17年，”米利班德在伦敦的一个活动上指出。

2015年逾百万移民和难民涌入欧洲，其中一半是逃离战火的叙利亚人。

米利班德批评欧洲各国政府对难民危机的处理，称逾50万难民去年年中抵达德国后，这些政府才开始努力应对。

“如果很晚才开始解决问题，难度就会十倍或百倍增长，”米利班德表示。

米利班德称，全球需做出更多努力重新安置难民，并为接收了逾400万难民的叙利亚邻国提供更多帮助。

“难民进入欧洲的最大动因，是他们没法在他们逃往的（叙利亚）邻国获得帮助，”米利班德在公关企业Edelman年度“信任晴雨表”（Trust Barometer）调查启动会上表示。

“新策略必须允许人们在接收他们避难的国家工作。”（完）