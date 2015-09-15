申根协议：难民如潮涌入 欧洲自由通行面临挑战

路透布鲁塞尔9月13日（记者 Alastair Macdonald） - 德国周日重新对与壤奥地利接壤的边境实施管控，今夏的难民危机已经让欧盟实施的申根协议面临险境。

德法等五国30年前在卢森堡边境小镇申根签署协议，从此申根签约国之间不再设置内部边境检查。如今，数以万计的难民抵达欧洲国家边境寻求避难，欧洲各国对于如何安置难民出现分歧，申根协议的缺点也暴露了出来。

欧盟委员会排除了做出重大变更的可能性，称申根协议是战后和平的重要成果，惠及申根国公民以及非欧洲籍访客、乃至商业的发展。

德国总理默克尔已将周日的边检行动通知了欧盟委员会主席容克，容克随后很快发布声明，称德国并未破坏申根规定。这就使得“当公共政策或内部安全受到严峻威胁时”，边境管控成为了“最后的手段”。

这种例外措施将由欧盟审查，实施期限也会受限，从十天到极少数情况下的两年不等。

问题的根源并不在于申根签约国之间的内部边境，而更多事关签约国与其它国家的外部边界，这就牵扯到了欧盟的另一部法律--都柏林公约。（具有讽刺意味的是，爱尔兰和英国都不属于申根国。）

都柏林公约于1990年在爱尔兰首都都柏林签订，该公约规定，对于寻求在欧盟国家避难的非签约国人员，其首先进入的欧盟国家必须为其提供住所并处理避难申请。最近通过地中海到来的大批难民令意大利和希腊苦不堪言，而希腊的混乱局势又令许多难民穿过巴尔干地区抵达匈牙利。

当德国总理默克尔在内的欧洲国家领导人对申根国的前途提出警告时，许多人将其视作针对东欧的含蓄影射。德国为首的欧盟国家提议重新修订都柏林公约，迫使离难民潮抵达地较远的缔约国分担部分难民，但东欧国家对此持反对意见。

都柏林公约VS申根协议

原则上，申请到德国避难、而在意大利进入欧盟的人应当被遣返回意大利；即便这些人已获准在意大利避难，他们五年内都不得进入德国。但德国上月称暂缓实施都柏林公约规定，不会将德国境内的叙利亚难民赶到别国。

这样就引发了匈牙利的问题，许多难民拒绝在匈牙利提交避难申请，要求继续向北进入德国。匈牙利还面临另一个难题：大部分难民首先通过塞尔维亚进入希腊，而欧盟法官以希腊可提供的住宿不足为由，禁止其它国家根据都柏林公约将难民遣返希腊。

既然必须修订都柏林公约才能分担接收难民的压力，容克提出一个建议，将抵达意大利、希腊和匈牙利的难民按配额分派给欧盟各国。但是，周一欧盟各国内政部长在布鲁塞尔进行摩擦不断的会议，容克的提议仍悬而未决。

与此同时，希腊和意大利则通过实行自定措施来缓解本国压力，就是让难民继续北进。

这导致法国最近加强了其与意大利接壤边境的检查，丹麦上周关闭了接壤德国的边境，奥地利警察升级了通向匈牙利的公路巡检，德国则在周日关闭了接壤奥地利边境的交通。

如果此类行动继续并扩大，官员们担心这样将破坏申根协议的自由通行原则。

容克的幕僚长周日发推文称：“如果欧盟成员国不快速地团结协力解决难民危机，那申根协议将处于危险之中。”

此番言论包含了一层政治压力的意味，默克尔和其他支持容克提议的领导人深知，前社会主义东欧国家的贫困选民是申根协议最大的受益者和支持者。

然而，事关每天对数百万流动人口的文件进行检查以拦截非法移民，各国政府对于长期重新部署边境警力的开支和由此产生的人口自由流动的中断似乎并不感兴趣。

各类商业、尤其是公路运输方面，已提出警告，称卡车司机以及其它跨境活动可能重新面临护照检查。

但是申根协议早就受到一些人的指责，他们认为申根协议给罪犯提供了便利，包括那些上月被控袭击荷兰途径布鲁塞尔至巴黎列车的摩洛哥籍伊斯兰教徒。

欧盟委员会称，申根协议也包含对签证数据和刑事情报进行共享的规定，使得签约国有足够的权力实施有理有据的安全和身份核查。德国今年在6月召开G7峰会期间就重新实施了边检。

理论上，如果一个签约国在其边境、公路或机场、火车站进行常规的身份核查，它将面临欧盟委员会的法律行动。实际上，虽说一些国家担心费用以及公众对限制自由通行的强烈反对，使得边境检查可能仅在部分国家存在，一些人还是担心这一措施会开启欧盟可能难以阻止的雪球效应。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。