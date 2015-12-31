今年逾百万难民取道海路进入欧洲--联合国

汤森路透基金会纽约12月30日 （记者 Sebastien Malo） - 联合国周三称，2015年度有逾百万难民从海路冒险抵达欧洲，数量比上一年多出近五倍。

联合国难民事务高级专员办事处发布声明称，其中约一半难民来自叙利亚，约五分之一是阿富汗人。

声明称，大多数走海路的难民从土耳其取道爱琴海抵达希腊各海岛，许多难民之后从希腊继续北上前往更富裕的西欧。

9月一位叙利亚3岁小难民淹死后漂到土耳其海滩的照片传遍全球，激起全球民众对难民危机的广泛同情和义愤。

据联合国难民署，据信有近4,000名难民在抵岸前溺亡。

联合国难民署称，难民的另外一条重要通道是地中海。

联合国12月称，全球今年被迫背井离乡的人可能已超过6,000万，叙利亚内战和其他旷日持久的冲突是主要原因。

据联合国统计，欧洲目前面临自二战以来最严重的难民危机。（完）