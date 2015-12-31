今年逾百万难民取道海路进入欧洲--联合国

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会纽约12月30日 - 联合国周三称，2015年度有逾百万难民从海路冒险抵达欧洲，数量比上一年多出近五倍。
联合国难民事务高级专员办事处发布声明称，其中约一半难民来自叙利亚，约五分之一是阿富汗人。
声明称，大多数走海路的难民从土耳其取道爱琴海抵达希腊各海岛，许多难民之后从希腊继续北上前往更富裕的西欧。
9月一位叙利亚3岁小难民淹死后漂到土耳其海滩的照片传遍全球，激起全球民众对难民危机的广泛同情和义愤。
据联合国难民署，据信有近4,000名难民在抵岸前溺亡。
联合国难民署称，难民的另外一条重要通道是地中海。
联合国12月称，全球今年被迫背井离乡的人可能已超过6,000万，叙利亚内战和其他旷日持久的冲突是主要原因。
据联合国统计，欧洲目前面临自二战以来最严重的难民危机。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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