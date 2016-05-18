去年人口贩子借欧洲难民潮攫取逾50亿美元--报告

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透日内瓦5月17日 - 国际刑警组织（Interpol）和欧洲刑警组织（Europol）周二发布报告称，去年人口贩子利用涌入南欧的难民潮攫取了逾50亿美元。
报告称，去年进入欧盟的每10名移民及难民中，有九人依赖的是“中介服务”，主要为沿线松散的犯罪网络，今年该比例甚至会更高。
2015年，有大约100万难民进入欧盟。他们中的多数为此支付了3,000-6,000欧元（3,400-6,800美元）的费用，因此平均算下来相关收入在50-60亿美元左右。
主要组织者与这些难民来自同一国家，但通常持有欧盟居留许可或护照。
“难民走私网络的基本构架包括沿特定路线协调各种活动的头目、通过私下联系在本地管理各种活动的组织者、协助组织者或协助进行招募活动的机会主义低级别中介。”报告称。
鉴于人口走私交易涉及大量的金钱，腐败官员为了索贿可能会让相关车辆通过边检站或为船只放行。经确认，沿相关路线有大约250个走私“热点”，其中有170个在欧盟境内，80个在欧盟境外，这些走私“热点”通常分布在火车站、机场和长途汽车站。
报告称，2015年，绝大多数难民从土耳其或利比亚乘船通过地中海、然后改由陆路前往欧盟国家。仍有大约80万人在利比亚等待前往欧盟国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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