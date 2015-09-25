特写：欧洲难民危机为一些商人带来商机

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩9月25日 - 卡尔松（Bert Karlsson）是瑞典流行音乐大亨，后来又成了电视名人，他还曾组建过反对移民的政党，如今他很可能成为欧洲难民危机的受益者，这实在让人出乎意料。

只要瑞典接收难民，卡尔松就乐于通过向难民提供住所，来从政府手中赚钱。

卡尔松曾创建唱片公司，后来成了各类电视选秀节目的评审，可谓是瑞典的西蒙·考威尔（Simon Cowell）。

他曾发起组建了一个反对移民的政党，目前仍认为瑞典需要减少用于移民方面的支出。

但这并不阻碍他旗下的公司Jokarjo通过向难民提供住所，成为向难民提供住所的主要供应企业。Jokarjo在30个地方为大约5,000名难民提供了住宿。他预计，今年在安置难民方面的收入将增长一倍，2014年的收入是增长两倍。

“我是瑞典最善于创业的，”他说道。

这是欧洲难民危机也蕴藏着大商机的真实写照，譬如像土耳其商贩在博德鲁姆（Bodrum）的海滩上向难民卖救生衣，巴尔干半岛的长途客车工作人员向难民卖过境客车票等等。

一手开车一手打着电话谈业务的卡尔松称，他早就发现了为难民提供住所的商机，三年前开始以政府当时出价的半价为难民提供住所。

瑞典是一个只有980万人口的国家，该国去年接收难民8.1万人，今年接收难民人数可能将超过该数字。该国政府计划支出400亿瑞典克朗，用于难民及难民融入相关事项，这约占该国2016年总预算的4%.

由于已经没有了可向难民提供的公寓，瑞典移民局一直花钱让企业提供未使用的酒店、旅馆等建筑以供难民居住。

这个领域不断增长的机会也吸引其他瑞典知名企业加入了进来，其中包括瑞典久负盛名的瓦伦堡家族（Wallenbergs）。

卡尔森的竞争对手包括护理提供商Attendo，该公司是私募股权公司IK Investment Partners旗下的公司。此外，瓦伦堡家族的投资公司Investor AB 旗下的保健公司Aleris经营着六家为无人陪伴的避难儿童提供住所的场所。

“我们对Jokarjo感到满意，也对大多数此类提供者感到满意，”瑞典移民局负责为难民提供住所事宜的Tolle Furugard说。

“有人在辩论中常说，他们不是正儿八经的商人，只是为了赚钱，可我们并不这么认为。”(完)