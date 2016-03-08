欧盟领导人欢迎土耳其接回移民的提议，协议细节尚待磋商

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔3月7日 - 土耳其周一称愿意接回经其境内前往欧洲的所有移民，欧盟领导人对此表示欢迎。作为交换，欧盟领导人原则上同意土耳其有关增加资金援助、加快入欧谈判以及提前给予免签证访欧资格的要求。
但关键细节仍有待磋商，欧盟领导人要求官员加紧工作，以便在计划3月17-18日召开的峰会上与土耳其达成一揽子协议。
德国总理默克尔与英国首相卡梅伦等称赞土耳其这个令人意外的提议，称这可能是结束欧洲移民危机的突破性进展。
土耳其总理达武特奥卢对欧盟领导人表示，土耳其愿意未来接回经其境内前往欧洲的所有移民，包括叙利亚难民以及在土耳其领海拦下的难民。
“采取这个改变局面的立场，实际上我们的目的是要遏制非法移民、打击人口走私犯并通过鼓励合法移民来帮助希望来欧洲的人，”达武特奥卢在峰会后对记者表示。
欧洲理事会主席图斯克称，这会向移民表明，寻求到欧洲改善生活的通道已经不存在。
“进入欧洲的不正常移民活动将结束，”图斯克在与达武特奥卢的联合记者会上表示。
默克尔称：“土耳其的提议是一个突破，若获实施，将打破进入欧洲的非法移民链条。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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