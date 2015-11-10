欧洲未来取决于德国如何应对难民危机--欧洲理事会主席

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林11月9日 （记者 Michael Nienaber） - 欧洲理事会主席图斯克周一称，欧洲的未来很大程度上取决于德国如何应对难民危机，其他国家应彰显更多团结，携手共同应对这个历史性挑战。
欧洲正遭遇二战以来最严重的难民危机，目前为止德国接纳了今年涌入难民的大部分。预计今年将有近百万难民涌入欧洲。
图斯克一再强调收紧欧洲边境的急迫性，而德国总理默克尔呼吁欧洲各国彰显团结，为难民分担责任。
起初默克尔因其受欢迎的难民策略在国内外受到赞誉。但随着难民潮持续涌入，德国难民设施能力臻于极限，默克尔转而遭遇越来越多的批评。
图斯克在柏林墙倒塌26周年纪念日上发表演讲，称德国和默克尔是最佳欧洲价值观的代表。
“那些认为德国太过开放、太过宽容与自由的人，忘记了回望我们的悲剧历史，”图斯克称。
“你们是想要一个开放、宽容、富有同情心并同情弱者和穷人的德国，亦即默克尔治下的德国，还是想要一个封闭、冰冷与无情的德国？只有一个答案，”他说道。
图斯克称，有鉴于此，在“这些困难与充满考验的时刻”，其他欧洲国家现在要向德国团结靠拢。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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