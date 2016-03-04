欧洲理事会主席图斯克呼吁移民不要冒险“徒然”前往欧洲

路透安卡拉/雅典3月3日 （记者 Dasha Afanasieva/Lefteris Karagiannopoulos） - 欧洲理事会主席图斯克周四呼吁潜在的非法经济移民，劝他们不要拿生命与金钱冒险“徒然”踏上前往欧洲的危险旅程，但称欧盟成员国必须停止应对移民危机的单边行动。

图斯克在安卡拉与雅典分别会晤了土耳其总理达武特奥卢与希腊总理齐普拉斯之后称，最终目标是杜绝非法移民经由海路从土耳其前往希腊的现象，但他称尚未与土耳其就特定数量达成一致。

“这与数量无关，这事关可持续的和永久的处理过程……这意味着总体减少和彻底消除这个悲哀的（非法移民）现象，”他在安卡拉与达武特奥卢举行的联合记者会上表示。

图斯克正在访问巴尔干半岛国家和土耳其，试图在周一举行的欧盟峰会前加强各方凝聚力，以应对移民危机。

图斯克早些时候在希腊表示，任何不是难民的人都不应前往欧洲。

“我想呼吁所有潜在的非法经济移民，不管你们来自何方：不要来欧洲。不要相信人口走私犯。不要拿自己的性命与金钱冒险。这是徒然无功的，”图斯克称。（完）