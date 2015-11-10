欧洲未来取决于德国如何应对难民危机--欧洲理事会主席

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月9日 （记者 Michael Nienaber） - 欧洲理事会主席图斯克周一称，欧洲的未来很大程度上取决于德国如何应对难民危机，其他国家应彰显更多团结，携手共同应对这个历史性挑战。
欧洲正遭遇二战以来最严重的难民危机，目前为止德国接纳了今年涌入难民的大部分。预计今年将有近百万难民涌入欧洲。
图斯克一再强调收紧欧洲边境的急迫性，而德国总理默克尔呼吁欧洲各国彰显团结，为难民分担责任。
起初默克尔因其受欢迎的难民策略在国内外受到赞誉。但随着难民潮持续涌入，德国难民设施能力臻于极限，默克尔转而遭遇越来越多的批评。
图斯克在柏林墙倒塌26周年纪念日上发表演讲，称德国和默克尔是最佳欧洲价值观的代表。
“那些认为德国太过开放、太过宽容与自由的人，忘记了回望我们的悲剧历史，”图斯克称。
“你们是想要一个开放、宽容、富有同情心并同情弱者和穷人的德国，亦即默克尔治下的德国，还是想要一个封闭、冰冷与无情的德国？只有一个答案，”他说道。
图斯克称，有鉴于此，在“这些困难与充满考验的时刻”，其他欧洲国家现在要向德国团结靠拢。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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