欧洲不应使用武力阻止人口走私活动--联合国调查员

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透联合国10月23日 （记者 Michelle Nichols） - 联合国移民人权问题特别报告员弗朗索瓦·克雷波（Francois Crepeau）周五称，欧洲不应使用武力阻止地中海的人口走私者，并建议欧盟可与美国、加拿大、澳大利亚和新西兰联手，以重新安置200万难民。
克雷波称，联合国安理会授权欧盟在利比亚附近海域采取行动，扣押和处置人口走私者的船只，这是错误的。
联合国安理会本月早些时候批准了欧盟的上述行动，行动旨在帮助抑制移民和难民涌入欧洲。欧洲正面临二战以来最大规模的移民危机。克雷波警告称，该危机可能持续数十载。
“武力对于阻止移民危机毫无用处。武力不会起作用的……安理会错了，欧盟也错了，”克雷波说道。
据国际移民组织，今年有逾70万因战争和贫困而逃离中东、亚洲和非洲的移民抵达欧洲，数千人在穿越地中海的时候殒命。
“让我们为这些叙利亚人、厄立特里亚人和阿富汗人做我们近40年前曾为印度支那人做过的事情--重新安置项目，中转国在多年内进行的大规模重新安置项目，”克雷波说道。
“如果加拿大、美国、澳大利亚、新西兰与欧洲携手，并表态……‘让我们把那些来自中东的难民分配一下，在未来的五年、六年或者七年里完成这个工作’……那么最后我们（每个国家）接纳的难民数字都会很小，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。