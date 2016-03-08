联合国难民官员呼吁欧洲接纳难民 帮助减轻土耳其的负担

路透日内瓦3月7日 （记者 Stephanie Nebehay） - 联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪（Filippo Grandi）周一呼吁欧洲国家接纳叙利亚难民，以帮助土耳其减轻负担。

土耳其周一称愿意接回经其境内前往欧洲的所有移民，作为交换，欧盟领导人原则上同意土耳其有关增加资金援助、加快入欧谈判以及提前给予免签证访欧资格的要求。

欧盟领导人称，仍需时间磋商相关协议的细节。

“联合行动计划中，最重要的是接纳数十万计的难民，而非数千或者数万计的难民，以帮助土耳其减轻负担与责任，”格兰迪说道。

欧盟未能执行2015年作出的一系列“相当好的决定”，包括重新在欧盟内部分配难民额度的一项协议。

“如果6个月或者12个月前执行了这些决定，那整个的难民流动就可能变得更容易管理，”他说道。“我非常关心欧洲理事会正在讨论什么，以及今晚将作出什么决定。”

格兰迪称，土耳其目前接纳有逾200万叙利亚难民，数量为全球各国最多，且土耳其正为难民提供保护和协助，并允许其中一些难民工作。（完）