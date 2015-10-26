欧洲不应使用武力阻止人口走私活动--联合国调查员

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国10月26日 - 联合国移民人权问题特别报告员弗朗索瓦·克雷波（Francois Crepeau）周五称，欧洲不应使用武力阻止地中海的人口走私者，并建议欧盟可与美国、加拿大、澳大利亚和新西兰联手，以重新安置200万难民。

克雷波称，联合国安理会授权欧盟在利比亚附近海域采取行动，扣押和处置人口走私者的船只，这是错误的。

联合国安理会本月早些时候批准了欧盟的上述行动，行动旨在帮助抑制移民和难民涌入欧洲。欧洲正面临二战以来最大规模的移民危机。克雷波警告称，该危机可能持续数十载。

“武力对于阻止移民危机毫无用处。武力不会起作用的...安理会错了，欧盟也错了，”克雷波说道。

据国际移民组织，今年有逾70万因战争和贫困而逃离中东、亚洲和非洲的移民抵达欧洲，数千人在穿越地中海的时候殒命。

“让我们为这些叙利亚人、厄立特里亚人和阿富汗人做我们近40年前曾为印度支那人做过的事情--重新安置项目，中转国在多年内进行的大规模重新安置项目，”克雷波说道。

“如果加拿大、美国、澳大利亚、新西兰与欧洲携手，并表态...‘让我们把那些来自中东的难民分配一下，在未来的五年、六年或者七年里完成这个工作’...最后我们（每个国家）接纳的难民数字都会很小，”他说道。（完）