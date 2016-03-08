联合国难民官员呼吁欧洲接纳难民 帮助减轻土耳其的负担

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦3月7日 （记者 Stephanie Nebehay） - 联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪（Filippo Grandi）周一呼吁欧洲国家接纳叙利亚难民，以帮助土耳其减轻负担。
土耳其周一称愿意接回经其境内前往欧洲的所有移民，作为交换，欧盟领导人原则上同意土耳其有关增加资金援助、加快入欧谈判以及提前给予免签证访欧资格的要求。
欧盟领导人称，仍需时间磋商相关协议的细节。
“联合行动计划中，最重要的是接纳数十万计的难民，而非数千或者数万计的难民，以帮助土耳其减轻负担与责任，”格兰迪说道。
欧盟未能执行2015年作出的一系列“相当好的决定”，包括重新在欧盟内部分配难民额度的一项协议。
“如果6个月或者12个月前执行了这些决定，那整个的难民流动就可能变得更容易管理，”他说道。“我非常关心欧洲理事会正在讨论什么，以及今晚将作出什么决定。”
格兰迪称，土耳其目前接纳有逾200万叙利亚难民，数量为全球各国最多，且土耳其正为难民提供保护和协助，并允许其中一些难民工作。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选