美国称深知欧洲难民危机紧迫性 正考虑相关步骤

路透华盛顿9月8日 （记者 Jeff Mason/Julia Edwards） - 美国白宫周二称，奥巴马政府深知欧洲难民危机的紧迫性，正考量美国下一步能采取什么样的步骤，以缓解难民危机。

倡导难民和移民权益的人士批评奥巴马政府在应对当前难民危机方面做得不够。

白宫称正积极考量诸多选项，以更好地应对难民危机，包括难民重新安置的问题。

白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）在媒体吹风会上不愿谈论相关选项，但表示：“所有人都深知事态的紧迫性。”

欧内斯特未透露政府评估的时间表，也未透露考量中的选项可能产生的成本。欧内斯特称相关步骤可能需经国会批准。

希伯来移民援助协会（Hebrew Immigrant Aid Society）副会长内泽尔（Melanie Nezer）称，倡导难民权益的团体敦促奥巴马政府将美国每年接收难民的人数上限由7万人提高至10万人。

内泽尔表示，奥巴马政府需在10月1日新财年开始前确定新的接收难民人数上限，但在获得新移民重新安置所需资金方面可能受阻于国会。

她说：“我想，政府是愿意伸出援手的，也想做得更多。这绝非易事。但只要有意愿，就肯定能有办法。”

奥巴马政府担心会有“伊斯兰国”或基地组织的成员冒充难民混入美国。国务院称，华府的审查程序非常重要，但确实会让叙利亚难民进入美国变得较复杂。

2011年叙利亚战争爆发以来，美国共接收了1,500名叙利亚难民，多数是在今年，国务院预计9月底前还会再接收300名难民。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。