美国被呼吁接收更多难民 以帮助欧洲缓解难民潮压力

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月6日 - 在大量难民因战争和政局动荡而流离失所之际，美国益发面临帮欧洲为难民寻找安身之地的压力，但华府并未显出要大量接收难民的迹象。

国际救援委员会（IRC）主席、英国前外交大臣戴维·米利班德（David Miliband）呼吁美国拿出以往“在此类问题上展现出的领导风范”。

“美国在安置难民问题上一直起着领导作用，但四年（安置）1,500名难民，从该问题的人性化方面而言是如此微小的贡献，”米利班德在ABC节目《This Week with George Stephanopoulos》称。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）周六晚接受路透采访时没有显示美国会大幅提高接收难民数量的迹象。柯比称美国提供40亿美元用于难民救济，并且重申了奥巴马政府对于安全担忧的立场。

“对于来自叙利亚的民众，有我们必须遵守的重要的审批程序，”柯比说。他还称，奥巴马政府一直在与欧洲盟国接触，同时也在考量一些选项。

美国当局希望阻止来自“伊斯兰国”及基地组织的武装分子作为难民进入本国。

但对于美国而言，坚持现行政策且在帮助欧洲方面不发挥更积极作用则存在风险。一位要求匿名的美国官员承认，鉴于难民身陷困境的情况，美国可能因承认与欧洲国家相比接收了较少难民而面临国际形象问题。(完)