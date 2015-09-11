美国将接收至少1万名叙利亚难民--白宫

路透华盛顿9月10日（记者 Julia Edwards） - 美国白宫周四称，总统奥巴马指示政府准备在接下来一年接收至少一万名叙利亚难民。

这是美国就提高接收叙利亚难民数量作出的首个具体承诺。

自叙利亚2011年陷入内战以来，美国已接收了1,500名难民，到10月预计会再接受300名难民。

但倡导难民权益的人士及一些国会议员称，再接收一万名难民仍不足以解决叙利亚内战引发的人道主义危机。叙利亚内战已经导致大量难民涌入欧洲。

美国目前每年接受来自世界各地的难民总计七万人，在10月份开始的财年美国将在上述总数的基础上再增加5,000人。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）不愿透露接收一万名难民是否为上述总数的一部分，或是除了上述总数外，额外增加的部分。

厄内斯特称，在接收叙利亚难民一事上，国家安全是最重要的问题之一，对难民进行安全审查将耗时长达18个月。

“我确信地告诉大家，在涉及美国民众及美国国土的基本安全问题上，总统不会随便批准简单了事的程序，”厄内斯特对记者称。

厄内斯特称，进一步的背景调查和手续还需要国会作出“重大的财政承诺”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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